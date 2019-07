Biskotë me krem maskarpone (Video)

Përbërësit:

Për biskotën:

100 gr sheqer pluhur

100 gr gjalpë

100 gr miell

100 gr e bardhë veze

Për kremin:

250 gr mascarpone

100 gr çokollatë

70 gr sheqer

30 gr manaferra të kuqe

Përgatitja:

Fillimisht ndajmë të bardhat e vezëve nga të verdhat. Rrahim me mikser të bardhat e vezëve derisa të fryhen dhe në to shtojmë sheqer pluhur, miell, gjalpë dhe i përziejmë me mikser të gjithë ingredientët bashkë derisa të formohet brumi. Më pas brumin e përgatitur e vendosim nëpër tava dhe i fusim në furrë që të piqen për 7 minuta në 170 gradë.

Ndërkohë që biskotat piqen, përgatisim kremin. Rrahim me mikser të verdhat e vezëve, shtojmë në to sheqer, kremin mascarpone dhe i përziejmë. Shkrijmë në mikrovalë çokollatën dhe e shtojmë po ashtu tek kremi dhe e përziejmë në mënyrë që të mpikset. Vendosim në pjatë biskotë, mbi të krem, sërish biskotë dhe krem dhe bëjmë disa shtresa. Në fund vendosim për dekor manaferra të kuqe dhe janë gati./tvklan.al