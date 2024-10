Pas shpjegimit të dy episodeve për çështjen “Babale”, në intervistën ekskluzive për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Fatmir Xhafaj u ndal në pikën e radhës.

Si episod të parë ai tha se ka qenë i interesuar grupi politik i PD për ta goditur atë politikisht dhe e sajuan të gjithë këtë duke e ngritur mbi një mashtrues. Në të dytin, vijoi duke thënë se Babalja ka implikuar një tjetër person, ndërsa i treti është regjistrimi që sot nuk gjendet.

Xhafaj shprehet se ky regjistrim që nuk disponohet as nga prokuroria do të ekspozonte mashtrimin publik.

Fatmir Xhafa: Episodi i tretë është regjistrimi me një stilolaps që iu dha Babales dhe që ka bërë zërin Alizotin.

Blendi Fevziu: Po, kjo është e njohur, tani…

Fatmir Xhafa: Kjo është e njohur dhe kjo është servirur nga Partia Demokratike. Sot e kësaj dite askush nuk e di ku është stilolapsi.

Blendi Fevziu: As prokuroria s’e ka?

Fatmir Xhafa: As prokuroria s’e ka. Nëse kjo partia Demorkatike, nëse ky personi që do të luftonte grupet kriminale, krimin, ministrin e Brendshëm të lidhur me to, etj, pse e fshehu mjetin e regjistrimit?

Blendi Fevziu: Këtë s’di ta them por unë do të bëj një pyetje tjetër.

Fatmir Xhafa: Ta them unë se enuk ke sesi ta thuash. Ta them unë. Nëse do të ishte mjeti i regjistrimit, do të dilte qartazi i gjithë ky mashtrim publik i ndërtuar nga disa ordinerë të zakonshëm siç ishte Babalja dhe Alizoti të bashkuar me disa mashtrues politikë./tvklan.al