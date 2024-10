Nëpër rrjetet sociale dhe në internet qarkullon një foto e vjetër e Fatmir Xhafaj kur ka qenë i ri me ish-diktatorin Enver Hoxha. Kjo foto daton në vitin 1981.

Në një intervistë të gjatë për emisionin Opinion në Tv Klan me gazetarin Blendi Fevziu, deputeti i PS u pyet edhe për realizimin e kësaj fotoje.

Xhafaj ka sqaruar situatën se si ndodhi që u përfshi në foto me Enver Hoxhën.

“Kam qenë student, ka qenë viti ‘81, 2 vite përpara për shkak të ngjarjeve në Kosovë vinin studentë kosovarë dhe sillnin buqetë me lule. Në ‘81 ndodhën ngjarjen dhe nuk erdhën dot studentët kosovarë, por sollën buqetën me lule. Një ditë përpara na thanë që nesër atje. M’u duk një gjë e çuditshme. Më zgjodhën sepse unë isha student te Juridiku, isha student i mirë, aktivist shoqërie, merresha me rininë në atë kohë. Unë kam qenë 20 vjeç djalë. Vlorën dhe Tiranën kisha parë. Kaq dija”, deklaroi Fatmir Xhafaj.

/tvklan.al