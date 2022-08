Dua Lipa mahnit me pamjen e saj

23:40 28/08/2022

Këngëtarja e njohur Dua Lipa ka mahnitur fansat me pamjen e saj, teksa mori pjesë në dasmën e themeluesit të markës prestigjioze Simon Porte Xhekmes dhe Marko Maestri

Dua di gjithmonë si të tërheqë vëmendjen me veshjet e saj, por këtë herë i la pak vend imagjinatës. 27-vjeçarja u shfaq sensuale e veshur me një fustan të bardhë të tejdukshëm që ekspozonte të brendshmet e saj, duke tërhequr vëmendjen e të gjithëve në rrugët e Parisit.

Me flokët e hedhura krahëve, ylli i Pop-it e kompletoi lukun e saj me një make up natyral, një palë vëthë me lule të mëdhenj dhe një çantë dore të zezë.

Dasma e Simon dhe Marko vjen pas më shumë se një viti. Në qershor 2021, dyshja zyrtarizuan martesën e tyre, por ata vendosën ta festonin së fundmi, të rrethuar nga miqtë dhe të afërmit e tyre.

