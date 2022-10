Exit poll: Gerb, fituese e zgjedhjeve në Bullgari

19:48 02/10/2022

Partia e ish-kryeministrit Borisov merr 25% te votave

Në Bullgari po mbahen këtë të dielë zgedhjet lokale ku nëpërmjet votës do të përcaktohet edhe qeveria e re ne vend.

Në Exit-Pollet e publikuara paraprakisht fitorja duket se do të shkojë për Partinë GERB të ish-kryeministrit Bojko Borisov me parashikime që thonë se ky i fundit do të marrë rreth 25 % të votave.

Këto janë votimet e 4 në Bullgari në harkun kohor të 18 muajve pas krizës politike që ka përfshirë vendin.

