Kjo fundjavë e fundit e muajit gusht, do të mbyllet me temperatura të larta, por edhe me vranësira të cilat shtohen kryesisht në gjysmë e dytë të ditës.

Të dielën e 1 shtatorit, koha sipas parashikimeve të sinoptikanëve do të ketë kushte edhe më të mira moti, për të gjithë ata që duan të shijojnë bregdetin.

Sipas parashikimeve të meteorologëve 10 ditëshi i parë i muajit shtator do jetë me mot të qëndrueshëm dhe temperatura të larta.

