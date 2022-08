Gigi Hadid tashmë edhe si stiliste

22:40 06/08/2022

Supermodelja vjen së shpejti me linjën e saj të veshjeve “Guest in Residence”

Supermodelja e njohurGigi Hadid do të lancojë së shpejti linjën e saj të veshjeve,të quajtur “Guest in Residence”

27-vjeçarja ndau 75.2 milionë ndjekësit e saj në instagram disa foto të materialeve gjatë punës së saj, me mbishkrimin: Kam qenë duke punuar për diçka… me dashuri “Guest in residence”.

Supermodelja nuk ka bërë ende me dije datën e lançimit të markës së saj të re, por tashmë fansat mund të regjistrohen në faqen e “Guest in Residence” në rrjetet sociale.

Bukuroshja mori mjaft komente poZitive dhe mbështetese për punën e saj të re nga miqtë, fansat dhe familja e saj.

Klan News