Horoskopi 2 Tetor 2022

Shpërndaje







08:20 02/10/2022

Dashi – Sot mund të takoni një person me shumë ndikim, i cili do u ndihmojë në punë. Jeni gati që të zbatoni ide të reja në punë dhe biznes, nëse po planifikoni të investoninë biznesin tuaj do të merrni fitime të mëdha financiare.

Demi – Mund të kënaqeni në punë, pasi do të merrni shpërblime për vështirësitë që po kaloni. Do jeni të lodhur mendësisht, për shkak të ngarkesës në punë, por do fitoni respektin e shoqërisë.

Binjakët – Ata që janë në çift do të kalojnë një ditë të këndshme pranë atij që dashurojnë. Shfrytëzoni çdo moment kur të jeni me të. Për financat kujdesuni më tepër, çdo hap hidheni me shumë kujdes.

Gaforrja – Nuk është një ditë e mirë për ju sot, pasi mund të keni probleme shëndetësore. Mos bëni investime finaciare, pasi fati nuk është me ju. Mund të keni humbje të mëdha në biznes.

Luani – Gjatë kësaj dite do të keni mundësi të flisni hapur me partnerin/en tuaj dhe bashkëpunimi do të përforcohet. Sa i përket financave, nëse shpenzoni më shumë se sa duhet, financat mund të pësojnë tronditje.

Virgjëresha – Falë bekimit të yjeve, jeta në çift do të jetë harmonike sot. Pas një periudhe gjatë së cilës e keni lënë pas dore partnerin/en, sot do të kujdeseni më tepër për të. Përsa iu perket financave duhet thënë se do të jenë goxha të paqëndrueshme.

Peshorja – Dita sot konsiderohet më fat për ju, pasi mund të arrini që të fitoni pa shumë lodhje. Duhet të bëni kujdes në investimet e planifikuara. Të dashuruarit do të kalojmë momente të lumtura.

Akrepi – Sot mund të jeni të pakënaqur, do jeni të hutuar. Do të planifikoni projektet tuaja, por u këshillojmë që të jeni praktik dhe t’i përfundoni në kohë. Udhëtimin që kishit planifikuar zhvendoseni për më vonë.

Shigjetari – Yjet do ua bëjnë shumë të lumtur dhe të gëzueshme jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Do e dini mirë cilat pika të prekni që ai që keni në krah të bëjë gjithçka që ju dëshironi. Për shkak të shpenzimeve të mëdha, financat do të jenë të paqëndrueshme.

Bricjapi – Ditë interesante kjo e sotmja për jetën tuaj në çift. Do i jepni më tepër rëndësi intimitetit dhe do kaloni momente të mrekullueshme pranë atij që dashuroni. Me financat do të keni fat. Edhe pse do shpenzoni pas më shumë për disa gjëra të nevojshme ato nuk do tronditen.

Ujori – Në planin sentimental të çifteve çdo gjë do të shkojë mirë sot. Klima do të jetë e ngrohtë dhe harmonia do të mbizotërojë në çdo moment. Me shpenzimet tregohuni sa më të kujdesshëm dhe mos shpenzoni shumë në këtë moment.

Peshqit – Sot mund të përballeni me një çëshjte shëndetësore. Duhet të kontrolloni veten, të shpenzoni paratë tuaja me mend, pasi keni tendencën që të blini gjëra që nuk kanë vlerë. /tvklan.al