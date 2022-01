Ish-kryeministri i Suedisë: Europa nuk ka parë një prezencë ushtarake ruse në dekada!

16:00 24/01/2022

BE do të ndihmojë Ukrainën me një paketë financiare prej 1.2 miliardë Eurosh

Ish- kryeministri i Suedisë, Carl Bildt, ka publikuar disa pamje, në të cilat shihet grumbullimi masiv i forcave ruse në drejtim të Ukrainës.

“Këtu janë tanket më të vjetër T72 në rrugën e tyre për në zonën e konfrontimit. Europa nuk ka parë një përqendrim të forcave ushtarake të këtyre përmasave prej dekadash”, ka shkruar ai në Twitter.

The massive buildup of 🇷🇺 forces towards 🇺🇦 continues. Here it’s older T72 tanks on their way to the confrontation zone. Eurooe hasn’t seen a concentration of military forces of this magnitude since decades. pic.twitter.com/HipXARtmCB