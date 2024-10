Presidenti i Francës, Emmanuel Macron ka bërë thirrje që të ndalohen dërgesat e armëve për Izraelin.

“Mendoj se prioritet është që ne të kthehemi te një zgjidhje politike, që ne të ndalojmë dërgimin e armëve për luftën në Gaza”, tha Macron.

Franca ka dërguar më pak armë për Izraelin se Shtetet e Bashkuara, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar. Ndërkaq Shtetet e Bashkuara i kishin dërguar armë Izraelit vitin e kaluar në vlerë prej 3 miliardë dollarësh.

Në Shtator, Britania e Madhe njoftoi për pezullimin e eksporteve të armëve për Izraelin, duke u thirrur në “rreziqe reale” se ato armë mund të përdoren në shkelje serioze të ligjit ndërkombëtar humanitar.

Sipas mediave ndërkombëtare, në orët e fundit Hezbollahu ka humbur kontaktet me Hashem Safieddine, një pasues i mundshëm i liderit të vrarë Hassan Nasrallah. Ai ishte në shënjestër të një sulmi izraelit të premten.

Të hënën më 7 Tetor shënohet 1 vjetori i sulmit të paprecedentë të kryer nga Hamasi në Izrael, që nxiti luftën në Gaza ku radikalët palestinezë vranë afër 1.200 persona dhe rrëmbyen afër 250 të tjerë.

Në prag të këtij përvjetori, grupet pro palestineze kanë zhvilluar mitingje në disa kryeqytete botërore. Qindra mbështetës të Izraelit në Berlin protestuan kundër antisemitizmit.

Familjet e pengjeve kanë protestuar po ashtu duke e akuzuar kryeministrin Netanyahu se po “sakrifikon” jetën e robërve që të qëndrojë në pushtet. Gjatë një vizite në Damask, pas takimit me presidentin sirian Bashar Al-Assad ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araqchi tha se çdo sulm izraelit do të përballet me një përgjigje të përshtatshme dhe të përshtatshme nga Irani.

Ndërkaq vijon evakuimi i shtetasve të huaj nga Libani.

