Mblidhen 44 liderë të BE dhe Komuniteti Politik Europian

15:33 06/10/2022

Rama: Shpresoj të bëjmë diçka të mirë për njerëzit

Kështjella mbi 1 mijë vjeçare e Pragës bëri bashkë këtë të Enjte, krerët e 27 vendeve të Bashkimit Europian dhe 17 shteteve aspirante si Shqipëria apo që synojnë një bashkëpunim të ngushtë me unionin. Samiti është informal dhe një prej temave kryesore të diskutimit është realizimi i idesë së presidentit francez Emmanuel Macron për krijimin e një Komuniteti Politik Europian, për të mbajtur gjallë aspiratat europiane për vendet kandidate që po humbasin durimin në pritje të anëtarësimit në bllok, siç e ka bërë të qartë shpesh herë edhe kryeministri Edi Rama.

“Sigurisht që nuk është një ide e re, është një ide e shumë e vjetër, por e rilindur në kohë krizash dhe shpresoj që nuk do të kemi kriza të tjera tek të cilat mos të na duhet të bëjmë mbledhje të tilla si kjo, por nga kjo mbledhje ne do të vazhdojmë dhe do të ndërtojmë diçka shumë të rëndësishme për të gjithë komunitetin dhe njerëzit europian”, tha Rama.

Mbështetje të fortë, kjo ide ka edhe nga kancelari gjerman Olaf Scholz.

“Është ide e mirë për ruajtjen e paqes, sigurisë, zhvillimin ekonomik dhe prosperitetin dhe përmirësimin e marrëdhënieve mes Bashkimit Europoian dhe vendeve fqinje që prej vitesh duan të anëtarësohen”, u shpreh Scholz.

Për kryeministrin holandez Mark Rutte, kjo nismë nuk zëvendëson anëtarësimin.

“Ky nuk është një union alternativ për vendet aspirante. Është një platformë diskutimesh mes këtyre vendeve dhe liderëve europianë për çështjet aktuale”, tha Rutte.

Për themeluesin e kësaj nisme, presidentin Macron, kjo është një mundësi e mirë për të krijimin e një strukture dialogu të barabartë mes vendeve anëtare të BE-së dhe atyre jo anëtare për diskutimin e shqetësimeve të përbashkëta.

Komuniteti Politik Europian i shërben edhe zgjidhjes së mosmarrëveshjeve mes vendeve aspirante si Kosova dhe Serbia, presidentët e të cilëve Vjosa Osmani dhe Aleksandër Vuçiç janë të pranishëm në këtë samit. Tema të tjera diskutimi janë edhe lufta ruse në Ukrainë dhe kriza e thellë energjetike dhe financiare që ka shkaktuar si dhe përafrimi i qëndrimeve të vendeve aspirante me BE-në për sanksionet ndaj Moskës. Pjesëmarrës është edhe presidenti turk Rexhep Taip Erdogan dhe kryeministrja britanike Liz Truss.

