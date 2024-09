Një memorial kombëtar për mbretëreshën e ndjerë Elizabeth do të ngrihet në një park qendror të Londrës. Elizabeth II vdiq në kështjellën e saj skoceze më 8 shtator 2022 pas më shumë se shtatë dekadash në fron. Ajo ishte monarkja më e vjetër dhe më jetëgjatë e vendit.

Qeveria britanike bëri të ditur se Memoriali i Mbretëreshës Elizabeth II do të vendoset në St James’s Park, ngjitur me bulevardin e famshëm Mall. Vendndodhja, u përzgjodh nga një komitet për shkak të afërsisë me Pallatin Buckingham, selinë e Commonwealth-it, organi ndërkombëtar që ajo luajti një rol të madh në krijimin, dhe për statujat e prindërve të saj, Mbretit George VI dhe Mbretëreshës Elizabeth.

Qeveria tha se memoriali kishte për qëllim jo vetëm të ishte një monument i përshtatshëm në një shkallë që të përputhej me kontributin e mbretëreshës për Britaninë e Madhe, por edhe një hapësirë ​​për meditim. Memoriali i Elizabeth II do të jetë e hapur për publikun në vitin 2026 për të shënuar atë që do të ishte njëqindvjetori i saj.

