Sipas MeteoAlb, alternime kthjellimesh dhe vranësirash të dendura do të karakterizojnë kushtet e motit në terrritorin shqiptar ku më të dukshme vranësirat paraqiten në zonat jugore dhe pjesërisht në qendër duke sjellë rrebeshe shiu. Po ashtu edhe orët e pasdites do të mbeten nën mbizotërimin e kushtete të

paqëdrueshme atmosferike duke bërë që vranësirat dhe shirat të jenë dominante por në sasi disi më të pakta.

Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në mëngjes por ulen në mesditë duke luhaturvlerat ditore nga 9°C vlera minimale deri në 29°C vlera maksimale në rang territori.

Era do të fryjë mesatare deri e fortë me shpejtësi mbi 50 km/h nga drejtimi kryesisht verilindor për pasojë në brigjet detare do të gjenerohet dallgëzim mbi 3 ballë./tvklan.al