Sipas MeteoAlb, orët e para të mëngjesit dhe mesditës do të sjellin në Ultësirën Perëndimore mbizotërim të kthjellimeve. Ndërsa në zonat malore do të ketë kalime të pakta të vranësirave, të cila më të dukshme pritet të jenë në shtrirjen Lindore.

Por pasditja dhe mbrëmja sjellin vranësira kalimtare në pothuajse të gjithë territorin shqiptar, ku më të fokusuara do të jenë në zonat Veriore dhe Lindore, por mundësia për reshje është thuajse zero. Të njëjtat kushte meteorologjike do të na shoqërojnë edhe gjatë natës.

Temperaturat e ajrit do të mbeten kostante në vlerat minimale, por do të rriten maksimalet duke u luhatur nga 11°C vlera më e ulët deri në 37°C vlera më e lartë në rang territori. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi deri në 38 km/h nga drejtimi Jugperëndimor, për pasojë në brigjet e Adriatikut dhe Jonit do të gjenerohet dallgëzim 3 ballë./tvklan.al