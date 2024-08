Çiftet shqiptare po shfaqin tendenca në rritje të bashkëjetesës se tyre me vjehrrin dhe vjehrrën.

Të dhënat e censit tregojnë se rreth 8700 persona jetojnë me prindërit e partnerit, 500 më shumë sesa në vitin 2011. Sociologu Gëzim Tushi thotë se për këtë ka disa arsye materiale dhe shpirtërore.

Gëzim Tushi, sociolog:Jetojmë në një shoqëri që marrëdhëniet midis njerëzve janë edhe marrëdhënie interesash. Në ditët e sotme ku punët e të rinjve janë bërë të vështira, të ngarkuara, prania e tyre i ndihmon. Mbi të gjitha të moshuarit janë kujdestarët më të mirë për fëmijët dhe të rinjtë e sotëm e kanë të paktën një farë garancie.

Jo vetëm çifti, por edhe prindërit e tyre përfitojnë nga jetesa e përbashkët.

Gëzim Tushi, sociolog: Kur ata jetojnë me nusen me djalin me familjen e përbashkët ata shmangin vetminë, sepse në shoqërinë shqiptare është zgjeruar shumë plaga e vetmisë. Ka 31 mijë të moshuar që jetojnë të vetmuar.

Megjithatë tendenca e shoqërisë shqiptare ashtu sikurse në gjithë botën është mbizotërimi i familjes bërthamë burrë grua dhe fëmijë.

Tv Klan