Për herë të parë organizohet në Shqipëri festivali ndërkombëtar “Violina e Paqe”, 10-vjeçarja Vesa violinistja më e vogël

Shpërndaje







18:09 21/09/2022

Violinisti Kledis Rexho, i cili bën një jetë artistike ndërmjet Francës dhe Luxembourg-ut me orkestrat më të mira të të dy vendeve, çel festivalin më të ri ndërkombëtar të muzikës në Shqipëri “Violina e Paqes”, me koncerte në datat 20-21-22 Shtator. Ky udhëtim artistik që ka sjellë në Shqipëri disa nga muzikantët më të mirë të muzikës klasike të skenave të Parisit, New York-ut, Wien-es, nisi fillimisht për një publik shumë të veçantë. Pjesë e koncertit do të jetë edhe një vajzë e vogël 10-vjeçare, Vesa Duma e cila do të luajë në violinë.

Publiku i Tiranës do të ketë rastin ta dëgjojë vogëlushen në koncertin e datës 22 Shtator në qendrën kulturore pranë Katedrales Orthodhokse në Tiranë.

Koncerti i parë i Festivalit ndërkombëtar “Violina e Paqes” u zhvillua në datën 20 në Durrës në orën 19.30.

Në datën 21 Shtator në orën 19.00 në Sallën “Tonin Harapi” pranë Liceut Artistik Tirane (hyrja e lirë). Dhe për ta përmbyllur edicionin e parë të festivalit, një koncert në qëndrën kulturore pranë Katedrales Orthodhokse Tiranë në datë 22 Shtator në orën 19.30 (hyrja e lirë).

“Violina e Paqes” mbështetet nga Bashkia e Tiranës, Ministria e Kulturës dhe institucione dhe artdashës të tjerë./tvklan.al