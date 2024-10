Gazi lotsjellës i hedhur në drejtim të protestuesve me qëllim shpërndarjen e tyre i ka helmuar dhe vetë punonjësit e policisë.

Këta të fundit nuk janë ndjerë mirë dhe janë zëvendësuar nga punonjës të tjerë policie pas tensioneve të krijuara para Bashkisë së Tiranës.

Protesta e “mosbindjes civile” të opozitës që ka nisur që prej orës 18:40 është shoqëruar me hedhje molotovësh në drejtim të disa prej institucioneve në kryeqytet.

Protestuesit e kanë nisur me Kryeministrisë, më pas me selinë e PS-së, Ministrinë e Brendshme për të vijuar me Bashkinë e Tiranës./tvklan.al