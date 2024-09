Presidenti Bajram Begaj, gjatë qëndrimit në Estoni, zhvilloi takime të veçanta me Kryeministrin Kristen Michal, Kryetarin e Parlamentit Lauri Hussar dhe me autoritete të tjera, me të cilët bisedoi për rritjen e bashkëpunimit dypalësh dhe forcimin e aleancës si vende të rreshtuara në anën e duhur të historisë në përballjen me sfidat e përbashkëta për garantimin e sigurisë, paqes dhe zhvillimit.

“Kjo vizitë në Estoni ka qenë shumë e frytshme dhe dëshmi e angazhimit të plotë të Shqipërisë për të forcuar marrëdhëniet midis dy vendeve”, tha Presidenti Begaj gjatë takimit me Kryeministrin.

Presidenti Begaj theksoi faktin se distanca gjeografike ndërmjet Shqipërisë dhe Estonisë nuk përbën asnjë pengesë për vendet që mbrojnë të drejtën dhe ligjet ndërkombëtare, si dhe nuk e frenon forcimin e bashkëpunimit ekonomik, rritjen e investimeve dhe turizmin.

“Le të forcojmë miqësinë tonë duke zgjeruar rrugët e bashkëpunimit ekonomik e duke mbështetur njëri-tjetrin në sfidat e përbashkëta me të cilat përballemi”, theksoi Presidenti Begaj, i cili falenderoi Kryeministrin Kristen Michal për ndihmën ndaj Shqipërisë pas sulmit kibernetik të vitit 2022 dhe asistencën për reformat administrative.

Ndërsa vlerësoi miqësinë mes dy popujve, Kreu i Shtetit solli në vëmendje disa momente historike të përbashkëta të Estonisë nën pushtimin sovjetik dhe të shkuarën komuniste të Shqipërisë e cila, sipas Presidentit Begaj, ka vuajtur si askush tjetër nën pushtimin e kësaj ideologjie.

Duke u ndalur në marrëdhëniet Shqipëri-Estoni ndër vite, Presidenti i Republikës i përcolli falënderime Kryeministrit Michal për mbështetjen në procesin e anëtarësimit të plotë të Shqipërisë në BE dhe për rolin si avokate e fortë e zgjerimit të Unionit me Ballkanin Perëndimor.

Presidenti i Republikës përsëriti qëndrimin se Bashkimi Evropian në këtë moment ka nevojë strategjike për t’u zgjeruar në Ballkanin Perëndimor përballë rrezikut të influencës së aktorëve të tretë në rajon.

“Shqipëria ka konfirmuar besnikërinë e palëkundur ndaj politikave Euroatlantike dhe së fundi e ka dëshmuar këtë me mbështetjen në çdo formë ndaj Ukrainës”, theksoi kreu i shtetit shqiptar.

Ndërkohë, në takimin me Kryetarin e Parlamentit dhe Kryetarin e Grupit Parlamentar të Miqësisë Estoni-Shqipëri, Eerik-Niiles Kross, u theksua nevoja e rritjes së bashkëpunimit përmes grupeve parlamentare.

Një pritje e veçantë iu rezervua Kreut të Shtetit të Shqipërisënga Kryetari i Bashkisë së kryeqytetit Talin, Jevgeni Ossinovski, si edhe nga Urmas Klaas, Kryetar i Bashkisë së qytetit Tartu.

Gjatë qëndrimit në Estoni, Presidenti Begaj vizitoi qendrat më të rëndësishme tëteknologjisë së informacionit dhe kibernetikës në Talin, si edhe Universitetin e Tartu-së në Kolegjin e Mbrojtjes së Vendeve Baltike.

