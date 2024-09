Policia ka zbardhur ngjarjen e rëndë të 30 Gushtit në Shkodër, ku mbeti i vrarë Elis Rroshkodoli në një lokal në lagjen “Ahmet Haxhia”. Uniformat blu bëjnë me dije se për krimin është arrestuar një person i implikuar në këtë rast, ndërsa janë shpallur në kërkim 3 bashkëautorë të vrasjes së 36-vjeçarit, të cilët janë identifikuar nga Policia.

Konkretisht në pranga ka rënë 26-vjeçari Xhulio Mao për veprat penale “Sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje”, “Veprime që pëngojnë zbulimin e së vërtetës” dhe “Trafikimi i mjeteve motorike”, kryer në bashkëpunim.

Sjellim në vëmendje se Xhulio Malo ka qenë i akuzuar si bashkëpunëtor në sulmin ndaj policisë në Lazarat në vitin 2015 (asokohet 17 vjeç). – LEXO MË SHUMË

Gjithashtu, u identifikuan dhe u shpallën në kërkim, për veprat penale “Vrasja me paramendim”, “Sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje”, “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” dhe “Trafikimi i mjeteve motorike”, kryer në bashkëpunim, 31-vjeçari me iniciale J. Xh., 38-vjeçari me iniciale V. Xh. dhe 42-vjeçari me iniciale D. M. Nga hetimet dyshohet se këta 4 shtetas kanë organizuar dhe kanë kryer vrasjen e Elis Rroshkodolit.

Në vijim të operacionit u zbulua në territorin e bashkisë Tiranë një garazh, ku 4 bashkëpunëtorët mbanin automjete të trafikuara nga shtete të ndryshme të Europës, të cilat dyshohet se janë siguruar për të shërbyer gjatë kryerjes së krimeve të rënda kundër personit.

Nga kontrollet në këtë ambient u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 3 automjete të dyshuara të trafikuara dhe pjesë të automjetit të dyshuar të përdorur nga autorët, gjatë vrasjes së 36-vjeçarit. Policia vijon kërkimet me qëllim lokalizimin dhe ndalimin e 3 shtetasve të shpallur në kërkim.

Foto: Një nga makinat e gjetura në garazhin në Tiranë

Kujtojmë se viktima, Elis Rroshkodoli, mori 14 plumba në trup, nga 18 që u gjetën në vendin e ngjarjes. Autori ka qenë i maskuar dhe ka qëlluar me plumba në drejtim të Rroshkodolit. Pas vrasjes, autori është larguar nga aty me një makinë, itinerari i të cilës është ndjekur nëpërmjet kamerave të sigurisë nga hetuesit.

Rroshkodoli është emër i njohur për autoritetet, pasi është me precedentë penal në fushën e vjedhjeve dhe krimeve kundër jetës. Në vitin 2010 dyshohet se Elis Rroshkodoli ka plagosur me armë zjarri shtetasin Hysni Bregu. Më pas, në vitin 2014 dyshohet se është përfshirë në një vjedhje në Belgjikë, i arrestuar bashkë me një grup shqiptarësh. Po në Belgjikë dyshohet se ka plagosur një shtetas.

Në vitin 2023, është autor i dyshuar për plagosjen e një rumuni në Rumani nga ku është arratisur drejt Stambollit. Ndërkohë policia përveç këtyre ngjarjeve ka mësuar edhe disa konflikte të tjera ku dyshohet se është përfshirë viktima.

/tvklan.al