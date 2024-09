Kryeministri Edi Rama ka pritur 2 medalistët olimpikë që morën medalje në Lojërat Olimpike të Parisit.

Në ceremoninë e mirënjohjes të mbajtur në ambientet e Kryeministrisë, Rama përmendi bashkëpunimin e frytshëm të qeverisë me Komitetin Olimpik Shqiptar për të mbështetur sportin.

“Këto medalje nuk janë të rëna nga qielli por janë rezultat i një rruge të re transformimesh që kanë nisur në mbështetje të sportit dhe falë mundësisë që është krijuar me zgjedhjen e Fidel Yllit në krye të KOKSH që na ka dhënë një partner jashtëzakonisht pasionant, këmbëngulës dhe që e ka kthyer marrëdhënien mes qeverisë dhe KOKSH në një marrëdhënie strategjike në funksion të një qëllimi të madh dhe të përbashkët.

Kam një vendim të qeverisë që daton në Tetor 2021 dhe mbështetur në ligjin për sportin të vitit 2017 ku qartësisht synimi është që ta çonim në një nivel tjetër mbështetjen për sportistët dhe që të krijonim një klimë tjetër shumë më të favorshme për të gjithë ata që duan të zhvillojnë talentin e tyre në sport dhe që kanë mundësinë t’i japin Shqipërisë satisfaksione të mëdha në arenën ndërkombëtare. Sot ne nderojmë dy sportistë të jashtëzakonshëm që nuk kanë lindur në Shqipëri, të cilët nuk e kanë filluar karrierën në Shqipëri, por kanë zgjedhur Shqipërinë për të vazhduar të ushtrojnë pasionin e tyre dhe për të synuar majat më të larta të botës në disiplinën e tyre”.

Me mbështetjen për sportin, Kryeministri Rama theksoi se Shqipëria tashmë është kthyer nga një vend ku sportiët i largoheshin, sot i afrohen për shkak të reformave që janë ndërmarrë.

“Shqipëria nga një vend që braktisej nga fëmijët e vetë sepse nuk i garantonte dot as ushqimin dhe humbiste njëri pas tjetrit potenciale që ktheheshin në medalje ari për vende fqinje, është kthyer në një vend që mund të adaptojë fëmijë që rriten nga vende të tjera. Nëse do ishte Shqipëria e djeshme askush nuk do vinte që të kërkonte të adoptohej nga ky vend dhe ta përfaqësonte këtë vend. Sot ka më shumë se një arsye për të ardhur sidomos kur bëhet fjalë në sportet individuale olimpike. Shqipëria ka arritur të krijojë një kuadër mbështetje që është ndër më të sigurtët dhe më tërheqësit në gjithë rajonin tonë dhe më gjerë për shkak se vende më të mëdha kanë shumë më shumë displina ku shkëlqejnë dhe nuk është se shkëlqejnë në disa lloj sportesh. Ne kemi arritur që t’i japim gjithë atyre që djersisin më shumë se gjithë të tjerët në arenën e betejave sportive jo vetëm mundësinë që të stërviten në kushte optimale por dhe një perspektivë të qëndrueshme në jetën e tyre edhe pas aktivitetit sportiv. Sot Shqipëria ju ofron sportistëve dhe atyre që duan të ngjiten më lart kushte që kurrë më parë nuk i kanë pasur”.

Për t’ju kthyer përgjigje kritikëve, Kryeministri Edi Rama foli me shifra duke përmendur medaljet që ka fituar Shqipëria në 3 vitet e fundit.

“Kam marrë këtu këtë tufë letrash për informacion për gjithë ata që kanë diçka për të thënë për keq. Këtu janë medaljet e Shqipërisë në kampionate të ndryshme nga viti 2021 në vitin 2024. Në këto 3 vite Shqipëria ka marrë 538 medalje. Janë medalje të niveleve të ndryshme, por në të gjitha raste janë medalje ku shqiptarët e të gjitha moshave kanë garuar me të tjerë, këtu në Ballkan, më gjerë në Europë, në turne të ndryshme ndërkombëtare dhe kanë sjellë 538 medalje. Këto janë medalje të një lëvizje sportive që është vënë në lëvizje në Shqipëri dhe më vjen mirë që të them që po të shikosh medaljet e peshëngritjes, federata që punon shumë, dëgjohet pak dhe pastaj harrohet nga injoranca më shumë dhe deri diku edhe qëllimisht, për faktin që i ka sjellë Shqipërisë në këto vite një numër të konsiderueshëm medaljesh. Dhe në medaljet e vitit 2024, Federata e Peshëngritjes i ka sjellë Shqipërisë 5 medalje ari në kampionati europian për të rinj dhe për të reja. I ka sjellë 6 medalje argjendi kampionati europian, dhe i ka sjellë edhe një medalje bronxi. Në total janë 12 medalje të këtij viti. Ne jemi një vend që për 23 vite deri kur ne kemi ardhur në Shqipëri, kishte ndërprerë fiskulturën në shkollë. Të gjithë mësuesit e fiskulturës ishin lënë rrugëve këto vite”.

Dy mundësit e Shqipërisë, Chermen Valiev dhe Islam Dudaev, fituan secili medalje bronzi në Lojërat Olimpike të Parisit 2024.

/tvklan.al