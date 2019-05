Ravioli me domate dhe mozzarella (Video)

Përbërësit:

300 gr miell

300 gr paleti domate

200 gr mozzarella

75 gr parmixhano

70 gr pomodorini

45 gr borzilok

10 gr rigon

3 vezë

2 lugë vaj ulliri

2 karota

2 degë selino

1 qepë

Kripë

Piper

Përgatitja:

Në një tas vendosim miellin, shtojmë në të vezët, vaj ulliri, kripë, piper dhe i përziejmë derisa të përgatitet brumi. Brumin e përgatitur e mbështjellim me letër pelikul dhe e lëmë të pushojë.

Në një tigan me pak vaj ulliri skuqim mirë qepën, karotën dhe selinon. Më pas shtojmë në tigan borzilok, salcë dhe i lëmë të ziejnë sëbashku. Pasi të ziejnë e bëjmë salcë në mikser dhe e filtrojmë.

Pomodorinit i presim përgjysmë, i marinojmë me kripë dhe sheqer dhe i pjekim në furrë për 30 minuta. Presim djathin mozzarella, shtojmë në të kripë, piper, djathë të grirë, borzilok dhe e bëjmë krem në mikser. Hapim brumin, e presim me forma rrumbullake dhe e mbushim me masën që përgatitëm me djathëra. Më pas i ziejmë në një tenxhere me ujë dhe pak vaj ulliri për 2 minuta. Më pas i kalojmë në një tigan me pak vaj ulliri dhe ujë nga tenxherja ku i ziemë. Vendosim në pjatë fillimisht salcën, mbi të raviolit dhe janë gati për t’u servirur./tvklan.al