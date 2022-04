Real Madrid siguron titullin kampion

20:40 30/04/2022

Ancelotti me trofe në 5 kampionatet elitare

Real Madrid u shpall matematikisht kampion në La Liga pas javës 34, i 35 në historinë e klubit Los Blancos. Madrilenët fituan në fushën e tyre 4-0 ndaj Espanyol. Epërsia e tyre prej 17 pikësh në renditje është tashmë e pakapërcyeshme për dy ndjekësit e tyre, Sevilla (e dyta) dhe Barcelona (e treta), katër ditë nga përfundimi i kampionatit.

Në realitet, kurrë nuk ka pasur një ‘garë titulli’ këtë sezon në Spanjë. Real ishte kryesuesi autoritar, ashtu sikurse vikingët ata dërrmuan gjithçka në rrugën e tyre. Me suksesin e sotëm, Carlo Ancelotti bëhet trajneri i pari që fiton titujt në 5 ligat kryesore në Evropë (Itali, Angli, Francë, Gjermani dhe Spanjë).

Marcelo bëhet kështu lojtari më i suksesshëm në historinë e Realit (24 trofe). Benzema, golashënuesi këtë të shtunë, grumbulloi 21 susam në Madrid. Djemtë e Ancelottit kanë bërë një sezon fenomenal, ku pas 34 ndeshjesh ka grumbulluar 81 pikë.

“Campeones” tani duhet të përballen me rikthimin gjysmëfinal të Ligës së Kampionëve. Të mërkurën e ardhshme, ata do të duhet të thithin një deficit me një gol kundër Manchester City (humbje 3-4 në ndeshjen e parë) për të shpresuar të arrijnë një dopio LdC/Liga.

