Gjatë verës, sigurisht kërkojmë të jemi sa më rehat dhe t’i mbajmë flokët të kapura prej vapës. Edhe në Javën e Modës në Paris vumë re që pavarësisht si dukeshin flokët te modelet, ato që binin më shumë në sy ishin aksesorët.

Por në vjeshtë, “loja” ndryshon. Modelet e ndryshme të flokëve kthehen në trend. A do rikthehen baluket? Apo do shohim vajzat brune që lyejnë flokët me nuanca të buta të bjondes? Tendenca e flokëve të vjeshtës është e thjeshtë dhe seksi!

Ne kemi përzgjedhur disa nga modelet më virale në rrjetet sociale, që me siguri do “pushtojnë” tapetin e kuq dhe jo vetëm!

/tvklan.al