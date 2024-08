Sezoni i ri është shumë pranë, kështu që patjetër na duhen disa ide për t’i shtuar rroba garderobës tonë. Njihuni me 9 trendet e vjeshtës 2024!

Printet “vintage” mbeten të preferuara. VINTAGE LEOPARD është padyshim ideale për muajt e vjeshtës.

COOL FLORALS – Lulet nuk vlejnë vetëm për pranverën! Do i shohim më së shumti te fustanet.

FUTURISTIC BABYDOLL – Fustanet e shkurtër dhe pak të fryrë do i bëjnë vajzat për vete!

CAPE CRAZE – Këto pelerina do risjellin elegancën e viteve ’70.

SHEER BEAUTY – Trendi i fustaneve transparentë dhe seksi nuk e ka ndërmend ta ndalë “hovin” as në vjeshtë.

Mad for Plaid – Këto lloj printesh s’do dalin kurrë nga moda.

COLOR CODED – Edhe pse gjethet do bëhen kafe, kjo s’do të thotë se s’duhet të ketë ngjyra të ndezura në garderobën tonë.

Fuzzy Footwear – Le të shohim sa të guximshme do jenë vajzat në stilin e veshjes!

Bags and Whistles Çantat me shumë aksesorë do jenë tipike të vjeshtës 2024.

/tvklan.al