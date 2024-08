Angelina Jolie u përlot pas ovacionit tetë minutësh pas premierës botërore të filmit të saj të ri, “Maria”, në Festivalin e Filmit të Venecias në Itali.

Në një video të qarkulluar në rrjetet sociale aktorja e “Tomb Raider” u pa duke u larguar nga skena duke fshirë lotët, teksa publiku po e duartrokiste.

Fituesja e çmimit Oscar dukej mahnitëse me një fustan shumë elegant në ngjyrë shampanje me supet e zbuluar të mbështjella me gëzof.

Filmi “Maria” i kushtohet sopranos me famë botërore greko-amerikane Maria Callas, ku 49-vjeçarja do të jetë rolin kryesor.

Më herët Angelina Jolie nderoi kujtimin e sopranos duke vendosur në fustanin e saj të zi karficën e këngëtares së operas, në një set fotografik për premierën e filmit.

Edhe pse aktorja më herët është shprehur se e ka patur shumë të vështirë për të mësuar këtë rol, duket se performanca e saj i ka frymëzuar shumë fansat.

“Maria” është një nga 21 filmat të cilët janë në garë për të fituar Luanin e Artë që do të jepet më 7 Shtator, që përkon dhe me ditën e fundit të festivalit.

