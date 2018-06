RUDINA – ALBATROS REXHAJ: PO KALOJ NJE MOMENT TE VESHTIRE ME SHENDETIN TIM!

Publikuar | 19:47

Albatros Rexhaj – Shkrimtarë

Ai është një shkrimtar e filozof “rebel” që gjithmonë preferon t’i thotë gjërat troç, e madje për këtë gjë është shëndërruar në një autor mjaft të lexuar nga të gjithë.

Bëhet fjalë për Albatros Rexhajn i cili ishte sot i ftuar në studion e “Rudina” në Tv Klan, ku ndryshe nga intervista të tjera ai na tregoi më tepër edhe për jetën e tij.

Shkrimtari foli për fëmijërinë dhe tregoi edhe se është duke kaluar një fazë jo të mirë në jetën e tij pasi vuan nga një problem shëndetësor.

“Unë jam tërhequr pak sepse jam duke kaluar një një fazë jo të mirë të jetës time, jo të lehtë dhe kam nevojë t’i përkushtohem vetes. Dua t’i kushtoj rëndësi vetes si në aspektin mendor, por edhe në atë fizik. Nuk do doja të futesha në detaje për problemet e mia të shëndetit, janë gjëra personale dhe njerëzit duhet t’i mirëkuptojnë. Unë kam nevojë t’i përkushtohem rehabilitimit tim, po e them troç, me shpresën që gjërat të mos përfundojnë si herën e kaluar. Është e rëndësishme për mua që kur dal në publik të projektoj energji pozitive”, tha shkrimtari.

Gjatë emisionit ai po ashtu tregoi edhe për një moment të vështirë që ka kaluar rreth 6 vite më parë ku kishte pësuar vdekje klinike. Shkrimtari tregon se pas atij momenti jeta e tij ndryshoi krejtësisht dhe se filloi t’i përkushtohej pasioneve të tij.

“Unë kam patur në të shkuarën probleme me shëndetin edhe vazhdoj të kem, por jam tip optimist dhe i qasem jetës me më të bukurën, me dëshirën më të madhe që gjërat të përfundojnë mirë dhe për këtë arsye edhe argëtohem sepse e dua jetën. Gjithmonë e kam dashur jetën. Para 5-6 vitesh unë kam përjetuar një vdekje klinike dhe ai ka qenë një moment kthese në jetën time. Vdekja klinike ka ndodhur gjatë një trajtimi shëndetësor, pata komplikime dhe situata doli jashtë kontrollit dhe mjekët kanë luftuar 6 orë për jetën time. Në më pak se një minutë unë kam qenë pa shenja jete dhe ky moment mua më ka ndryshuar si njeri. Para kësaj situate unë kam patur plane të tjera për jetën, kam patur pasion politikën, profesione që njerëzit i shohin nëpër filma, kam dashur biznesin, kam dashur të fitoj para. Kam qenë tip agresiv dhe gangster i vogël, por ky moment mua më ndryshoi si njeri. Kur i kujtoj ato sekonda, kur e kam ndjerë veten që po shkoj kam thënë: O Zot kam edhe disa gjëra pa bërë. Kjo ishte fjala ime e fundit. E mbaj mend. Është ai çasti kur humb frikën. Ke frikë pak përpara se të ndodhë, por pastaj t’i thjeshtë dorëzohesh. E rëndësishme është që ajo mua më ka ndryshuar dhe ka lindur Albatrosi që nuk e vret mendjen që shpreh ndjenjat e veta. Pas atij momenti unë kam bërë gjërat që gjithmonë kam dashur të bëj, nisa të shkruaj sepse e kisha lënë pas dore, nisa të merem me kërcim, kurrë s’kam ditur të kërcej, të merem me këndim, të dëfrehem e të dal. Të gjitha këto gjëra i kisha lënë me idenë e një momenti tjetër. Unë i kam ruajtur të gjitha letrat e mia nëse nesër dikujt jeta ime mund t’i duket interesante, ato janë aty. Unë jam nga ato njerëz që kur më kap dëshira të bëj diçka dhe ngrihem dhe e bëj. Ne të gjithë themi se jeta është e bukur, por përse nuk po e jetojmë jetën e bukur?” tha Rexhaj.

“Në “bucket list”-in (lista e gjërave për të bërë) tim kam një pjesë ku them: Dua t’i them të gjitha gjërat që duhen thënë. Dhe tani e ndjej që është situata e duhur për ta filluar këtë”. Kështu tha shkrimtari Albatros Rexhaj në studion e “Rudina” në Tv Klan lidhur me projektin e tij të ardhshëm.

Gjatë emisionit, shkrimtari tregoi se po kalon një moment të vështirë në jetën e tij për shkak të disa problemeve shëndetësore dhe tha se ky ishte momenti për të shkruar “letrat e lamtumirës” siç i quan ai.

“Janë disa mendime të miat për disa gjëra që unë nuk kam folur. Ky është plani im tani, do t’i shkruaj të gjitha këto, por nuk do t’i publikoj si libër. Dua që njerëzit t’i lexojnë dhe të reflektojnë mbi ato mendime. E kam shumë të domosdoshme ta bëj këtë, sepse disa gjëra unë i kam neglizhuar. Ky është një testament artistik ose personal, merreni si të doni. Por unë kam nevojë ta them dhe ta shkruaj.

Ndonjëherë gjërat nuk përfundojnë ashtu siç i mendojmë ne, por kjo është gjëja e radhës në të cilën unë do të përfshihem. Pastaj nëse kemi jetë dhe jemi mirë kam ndërmend të shkruaj dhe t’i bëj njerëzit disa të lumtur dhe disa nervozë. Nëse gjërat në jetë do të jenë mirë, unë nuk kam ndërmend të ndalem, por si shkrimtar e kam privilegjin të punoj deri në fund. Unë kam filluar t’i shkruaj këto letra dhe janë tema për gjëra që unë i konsideroj esenciale në jetë”, tregoi shkrimtari.