RUDINA – JUZEFINA TOPALLI NE NJE RREFIM 360 GRADE PER POLITIKEN, FEMIJERINE, SHKODREN DHE PASIONET E SAJ; “VAJZAT E HARQEVE” TREGOJNE SE SI U FORMUA GRUPI I TYRE!

Juzefina Topalli – Politikane

Ajo është një nga figurat që ka spikatur në politikë dhe në parlamentarizmin shqiptar. E fortë dhe e drejtpërdrejtë, Jozefina Topalli është e para grua në politikë, që ka mbajtur edhe postin e Kryetares së Kuvendit, një pozicion që gjithmonë ka qenë i drejtur nga gjinia mashkullore. Edhe pse jo më një deputete, ajo vazhdon të jetë herë pas here aktive në jetën publike.

Politikania ishte sot e ftuar në emisionin “Rudina”, në Tv Klan, ku tha se këto kohë ka parë në distancë politikën shqiptare dhe tregon se ndihet e zhgënjyer.

Rudina Magjistari: Tani që e shikoni nga një kënvështrim tjetër politikën shqiptare, çfarë note do t’i vinit? Si ju duket politika sot?

Jozefina Topalli: Kjo periudhë më ka dhënë mundësinë ta shoh politikën në distancë dhe të jem më realiste në vlerësimin e skenës politike shqiptare. Nëse në fillimet e këtij viti unë e ndiqja me interes të veçantë politikën, nuk mund të them se e ndjek më parlamentin e Shqipërisë. Më jep një ndjenjë zhgënjimi të thellë. Duket se ka rënë dhe më jep një ndjenjë trishtimi.

Rudina Magjistari: Ju keni ndërmend t’i ktheheni më politikës?

Jozefina Topalli: Thonë që nuk duhet të thuash kurrë jo, sepse nuk i dihet se çfarë do të ndodhë. Nuk mund të them se nuk më tërheq, më tërheq për disa arsye njerëzore, më shumë se sa politike. Kur sheh se vendi po braktiset dhe shifrat janë alarmante, thu se ky është vendi ku kemi ndërtuar ëndrrat dhe nuk ka nënë në Shqipëri që do t’i ketë larg fëmijët. Kjo është një arsye e fortë për të bërë diçka për të stopuar ikjen. Është një brez i tërë që ka pikëpyetje. Historia jonë është tragjike në tërësi. Kemi kaluar momente të vështira, por prap kemi patur shpresë. Nuk kemi zbritur kurrë në dëshpërim. Mua më duket se kjo është hera e parë. Kjo kërkon një analizë të thellë për të zbuluar pse-në. Por unë po përmbledh në tre shtylla kryesore arsyet përse kjo qeveri duhet përmbysur: mjerimi, pamundësia dhe mungesa e shpresës.

Prej më shumë se një viti, Jozefina Topalli është shkëputur nga politika. Ajo ishte sot në emisionin “Rudina” ku ndryshe nga herë të tjera foli edhe për pasionet e saj. Politikania tregoi se ëndrra e saj e fëmijërisë ka qenë të ishte matematiciene, por sot tregon pasionet si e rritur. Kalërimi dhe kitara janë tashmë dy nga pasionet e saj.

“Unë i kam rënë kitarës në një festival fëmijësh që bëhej në Shkodër. Kam marrë pjesë vetëm një herë në orkestër. Nuk kam ndonjë talent për kitarë, por kur isha e vogël prindërit më dërguan në kurs kitare në Shtëpinë e Pionerit. Ishte diçka e veçantë, sepse jo shumë vajza i binin kitarës. Shtëpia e Pionerit ka patur aktivitete shumë të bukura. Prindërit na kanë edukuar që pavarësisht fushës në të cilën do të ishim, të bënim më të mirën që mundeshim. Unë kisha pasion për matematikën dhe aty jepja maksimumin. Vëllai im ka qenë kampion në volejboll dhe aty e jepte maksimumin. Motra ime po ashtu ka qenë shumë e mirë në mësime”, tha Jozefina.

Ajo shtoi më tej se një tjetër pasion i saj janë edhe garat me kuaj. Topalli tha se raporti me natyrën është ai që i jep një ndjesi të veçantë dhe se i mbush shpirtin.

“Gara me kuaj është ndër garat më të bukura. Unë nuk është se di të qëndroj dhe të vrapoj bukur me kalin, por është një ndjesi shumë unike. Nuk ka kafshë më fisnike se kali. Ndonjëherë ne humbim pjesën më të bukur të ditës tonë, raportin me natyrën. Rikthimi tek një këngë e bukur, tek një shikim i vërtetë të mbush shpirtin shumë më tepër se sa gjërat e luksit. Unë kam një rikthim të fuqishëm tek natyra. Tani nuk më kontrollon më kush ditën, tani e kontrolloj unë ditën”, përfundoi Topalli.



