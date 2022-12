Seriali 1923, bashkon Hellen Mirren dhe Harrison Ford

Shpërndaje







10:19 03/12/2022

Filmi trajton pasojat nga Lufta e Parë Botërore dhe epokën e Depresionit të Madh dhe nis transmetimin në 18 Dhjetor

Aktorët e Hollivudit Helen Mirren dhe Harrison Ford dolën së bashku në tapetin e kuq në premierën e serialit ‘1923’. Të dy nuk janë të huaj për njëri-tjetrin pasi kanë luajtur përkrah njëri-tjetrit në filmin e vitit 1986 “Mosquito Coast”.

Seriali, i shkruar nga Taylor Sheridan, është vendosur pothuajse 100 vjet më parë, por ngre çështje që nuk janë shumë larg botës së sotme.

Ai trajton pasojat nga Lufta e Parë Botërore, si dhe nga epoka e hershme e Depresionit të Madh. “1923” fokusohet në dy gjeneratat e ardhshme të familjes Dutton ndërsa ata luftojnë për t’i mbijetuar thatësirës historike, paligjshmërisë dhe një epidemie të vjedhjes së bagëtive.

Ford dhe Mirren luajnë Jacob dhe Cara Dutton, paraardhësit e kastit në serialin televiziv “Yelloëstone”.

“Kur filluam së bashku të luanim në filma, Harrison kishte shumë përvojë, një yll i madh filmi dhe unë nuk isha asgjë. Askush nuk e dinte se kush isha dhe prej Harrison mësova shumë gjëra dhe kështu që tani që të kthehemi bashkë”.

“Edukative? Nuk e di që do të përdorja fjalën edukative, mendoj se do të thosha se është stimuluese nga ana edukative sepse ai ju kërkon të merrni parasysh gjykimet që mund të keni bërë në të kaluarën kundër aktuales. Është shumë emocionuese”.

Personazhi i Mirrenit, Cara, prezantohet në skenën hapëse të serialit. Seriali gjithashtu fillon të tregojë vajza indigjene amerikane në një shkollë me konvikt që trajtohen tmerrësisht nga anëtarët e kishës katolike.

Harrison Ford u vendos në titujt kryesorë këtë javë pasi u bë publik traileri i “Indiana Jones and the Dial of Destiny”. Kur traileri u shfaq për herë të parë në kongresin D23 të Disney-t, ai u shpreh se ky ishte ndër emocionet më të mëdha që kishte përjetuar. Episodi i parë i “1923” do të shfaqet në Paramount+ më 18 Dhjetor 2022.

Klan News