Sezon rekord turistik në Greqi

19:40 23/08/2022

Greqia shënon një vit rekord në turizëm, më shumë se në vitin 2019, megjithë luftën në Ukrainë, krizën energjitike dhe inflacionin e lartë.

Prej kohësh nuk është dëgjuar kaq shumë muzikë, nuk është kërcyer kaq shumë, nuk është pirë e ngrënë pranë detit nën qiellin e verës sa këtë verë në Greqi. Pas 12 vitesh krize financiare, dy vite pandemie të koronës, dhe gjashtë muaj të luftës në Ukrainë, grekët duan të jetojnë sërish ditë pa shqetësime, para se të kthehen sërish në realitetin e ashpër të fakteve. Në javën e tretë të gushtit 2022, shumica e grekëve kanë prenotuar pushimet, duke u përpjekur të harrojnë disi aferën e përgjimeve të gazetarëve, dramën e refugjatëve, krizën energjetike, inflacionin që në korrik u ngjit në vlerën e 11,6%.

Nga ana tjetër në Greqi shpresat janë shumë të mëdha që sezoni turistik i këtij viti të vazhdojë me këto ritme si deri më tani. Ekonomia e Greqisë është e varur nga turizmi, madje në vite të mira të ardhurat e turizmit përbëjnë 20% të kapacitetit ekonomik grek. Viti 2022 duket se të jetë një vit shumë i mbarë për turizmin grek. Ministri i Turizmit, Vasilis Kikilias madje pret më shumë turistë se në vitin 2019, vit rekord deri më tani. Në këtë vit në Greqi pushuan 33 milionë turistë, të ardhurat nga turizmi në 2019-n kapën vlerën e 18,2 miliardë eurove. Këtë vit priten rreth 20 miliardë euro të ardhura.

1 milionë turistë në javë

Shifrat aktuale janë shumë premtuese: Nga fillimi i gushtit gati çdo javë mbërrijnë 1 milionë turistë me avion në Greqi, sipas ministrit Kikilias. Qindra mijëra të tjerë udhëtojnë më automjete në Kalkidiki apo Pieria në veri, shumica nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Edhe korriku e qershori shënuan një fluks të madh turistësh. “Nëse puna vazhdon kështu atëherë do të mbijetojmë dimrin e ardhshëm”, shkruan Panayiotis, menaxheri i një lokali plazhi në Naksos. Ishulli më i madh i Kikladen kishte në korrik 2022 po aq vizitorë sa në vitin rekord 2019. Në ishujt e njohur grekë si Mikonos, Santorini, Korfuz, Kos apo Rodos është gati e pamundur të gjesh një vend, nëse nuk ke prenotuar në kohën e duhur. Me shumë para në kuletë dhe me fat mund të gjesh një dhomë në fillim të shtatorit.

Thesaret e rivierës së Athinës

Juan dhe Jasmina nga Spanja nuk janë penduar për vendimin spontan, kur nuk mundën të gjenin një dhomë në Santorini. Ata qëndruan në Athinë dhe çdo ditë zbuluan një plazh të ri në rivierën e Athinës. “Në qytet është shumë bukur dhe rehatshëm. Shkojmë me metro deri në plazh, deti është i mrekullueshëm, i ngrohtë dhe i kthjellët, e nëse nuk ke nevojë nuk ke pse ta marrësh me qira një çadër të shtrenjtë”, thotë Jasmina. Ndërsa Juanit i pëlqejnë baret e kryeqytetit grek. Në gusht mund të shijosh lokalet athinase veçanërisht mbrëmjeve pasi vetë athinasit kanë shkuar të verojnë në shtëpitë e pushimeve, në qytet ka shumë më pak trafik e pak zhurmë dhe gjen vende sa të duash në bare e taverna.

Kurse në ishujt grekë plazhet janë të tejmbushura, nganjëherë më shumë se sa është e durueshme. Edhe baret dhe tavernat. Por për ata që duan të bëjnë party këto janë kushte ideale. Ndërsa kush do qetësi mund të kërkojë një vend në ishujt më pak të vizituar grekë, apo në mal. Atmosfera e kësaj vere bëhet edhe më interesante nga oferta shumë e pasur kulturore, pas dy vitesh pandemie. Kudo mbahen koncerte në teatrot antikë të Epidaurus, Filipoit, Dionit, Dodonit, Samotrakit etj. Në fundjavë mund të ndjekësh shfaqjet e tragjedive greke, komedive apo pjesëve moderne teatrale, si edhe festat popullore.

Boris Johnson dhe britanikët

Atmosferën nuk e ka errësuar as lufta në Ukrainë. Madje edhe mungesa e turistëve rusë, që kanë qenë prezentë në Kalkidi apo Kretë nuk është ndjerë shumë, sepse ata janë zëvendësuar nga turistë nga vende të tjera. Deri në mes të gushtit shumica e turistëve erdhën nga Britania e Madhe, mes tyre edhe kryeministri britanik, Boris Johnson. Po ashtu mjaft turistë kanë ardhur edhe nga Gjermania, Italia, Holanda, Zvicra, Austria e Polonia. Të dhënat nga Banka Qendrore tregojnë një rritje të numrit të turistëve nga SHBA me 50% krahasuar me vitin 2019.

Çudia e kësaj vere ishte menaxhimi i mirë i punës në aeroportet greke, ndryshe nga gjendja kaotike në aeroportet europiane për shkak të mungesës së personelit. Por hotelet dhe gastronomia e kanë pasur të vështirë të gjejnë punëtorë. Çdo i pesti vend pune në këtë sektor ka mbetur i pazënë, sipas Institutit për Studimin e Turizmit, INSETE. Shumë grekë shkojnë të punojnë në degën e turizmit jashtë vendit këto muaj, madje edhe në vende ekzotike si Islanda. Aty ata gjejnë kushte më të mira pune dhe pagesë më të mirë./DW