#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

Të ftuar:

Marsel Zadrima

Alberta Zani

Adela Hysenllari

2 receta nga Znj.Vjollca

Pilaf me makarona elb, pulë dhe perime

Kek i mbushur me mollë dhe reçel

Disko që në 10 të mëngjesit, çfarë ndodhte në vitet 2000?

Puthja e parë dhe paçe pas diskos, vitet e arta 2000

A mund të lidhesh në party? Adela thotë…