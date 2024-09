#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

Të ftuar: Teuta Maçi- farmaciste, Krisanthi Kalogeri- astrologe

2 receta nga Znj.Vjollca

Mish viçi me qepujka dhe speca

Sallata plot cilësi dhe shije me karrota, qiqra dhe fruta të thata

Këshillat e farmacistes/Përgatisim fëmijët për nisjen e shkollës

09/09, cili është kuptimi në numerologji për datën 9 të muajit të 9

Javë e mirë me shanse dhe mundësi, horoskopi për secilën shenjë

/tvklan.al