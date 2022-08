Shkodra në situatë kaotike për pastrimin e qytetit

12:14 17/08/2022

Shkodra prej 48 orësh po përballet me një situatë kaotike për pastrimin e qytetit. Në të gjitha rrugët e Shkodrës, mbetjet e bëra pirg janë imazhi i këtyre ditëve në kryeqendrën e veriut. Në lidhje me këtë situatë, ka reaguar Prefektja e Shkodrës Majlinda Angoni e cila në një intervistë për mediat ka folur në lidhje me këtë situatë dhe masat që ka ndërmarrë institucioni i prefektit.

Sipas prefektes, Angoni përballë kësaj situate të paprecedentë, i është lënë afat 24 orë për zgjidhjen e kësaj situate e cila vjen në kulmin e sezonit turistik.

Nga ajo çfarë mësohet nga Bashkia Shkodër, shkak për këtë situatë është bërë përfundimi i kontratës me firmën e pastrimit dhe pritet zgjidhja deri në lidhjen e një kontrate të re për menaxhimin e mbetjeve urbane në Shkodër.

Klan News