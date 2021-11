Veliaj uron pavarësinë bashkë me Dritan Abazoviç: Gëzuar Festën - Tv Klan

09:05 28/11/2021

Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka zgjedhur një foto me zv/ Kryeministrin shqiptar të Malit të Zi Dritan Abazoviç për të uruar 109-vjetorin e pavarësisë.

“Fundi i vizitës në Malin e Zi me vëllain tim Dritan Abazoviç, i cili shërben si zv/Kryeministër i vendit fqinj në një nga momentet më sfiduese ku lipset pjekuri e mençuri për vendime të vështira! E meqë na ndajnë pak orë nga Dita e Flamurit, unë e Dritani ju urojmë GËZUAR FESTËN”, shkruan Veliaj./tvklan.al

