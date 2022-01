Vështirësi në qarkullimin e automjeteve për shkak reshjeve të borës në Korçë

Shpërndaje







09:36 29/01/2022

Reshjet intensive të borës që nisë gjatë mbrëmjes të së premtes kanë vështirësuar lëvizjen e mjeteve në rrugët nacionale.

Akset nacionale që lidhin Korçën me zona të tjera të qarkut janë të hapura, por gjatë mëngjesit mjetet duhet të jenë të pajisura me goma dimërore. Më problematike situata ka qenë gjatë orëve të para të mëngjesit lëvizja në aksin Korçë-Ersekë-Leskovik ku në disa segmente lëvizja e mjeteve bëhej vetëm me zinxhirë.

Akset drejt zonave turistike të Dardhës dhe Voskopojës janë të kalueshme me zinxhirë. Trashësia e borës varion nga 15 centimetra në zonat urbane deri në 35 centimetra në zonat malore. Temperatura minimale gjatë natës ka shënuar vlerën – 4 gradë Celsius. /tvklan.al