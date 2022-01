Zgjedhjet për kreun e FSHF, komiteti ekzekutiv vendos për datën 2 Mars

Shpërndaje







19:20 22/01/2022

Zgjedhjet për kreun e futbollit shqiptar për katër vitet e ardhshme do të mbahen më 2 Mars në ‘Shtëpinë e Futbollit’. Lajmi u konfirmuar nga Federata Shqiptare e Futbollit, përmes faqes zyrtare të saj.



Komiteti Ekzekutiv ka vendosur këtë datë kur do të zhvillohet Asambleja e Përgjithshme Zgjedhore, me procesin që do të nisë nga ora 10 e paradites.



Më 2 Mars, në ambient e FSHF-së, do të mbahen zgjedhjet si për Presidentin e ri të FSHF ashtu dhe për anëtarët e ri të Komitetit Ekzekutiv. Aty do të votohet edhe për komitetin e ri, ndërsa do të paraqitet edhe bilanci i vitit 2021 dhe do të votohet buxheti për 2022. Në garën për President pritet të jenë Presidenti aktual, Armand Duka dhe Dritan Shakohoxha.

Klan News