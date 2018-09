3 arreste me burg për Safet Bajrin

3 anëtarët e tjerë të bandës së Bajrave do të qëndrojnë gjithashtu në burg. Gjykata për Krimet e Rënda njohu sot me masën arrest me burg Ismet Idrizin, Denis Brajoviç dhe Klaudio Hoxhalliun.

Para të njëjtës gjykatë doli sërish edhe Safet Bajri, i cili u njoh me masën e tretë të sigurisë, atë të arrestit me burg. Këtë herë masa iu dha për armëmbajtje pa leje, pasi gjatë arrestimit ai u kap me armë me vete.

Një ditë më parë, Gjykata për Krimet e Rënda la në burg anëtarët e tjerë të bandës prej 11 personash, të cilët u arrestuan pas një hetimi 6 mujor.

Po gjatë ditës së hënë, Safet Bajri u njoh me masën arrest me burg nga Gjykata e Shkodrës, për llogari të drejtësisë belge, e cila e ka dënuar me 22 vite. Më pas mori të njëjtën masë nga Gjykata për Krimet e Rënda për rolin e tij në grupin Bajri.

Akuzat ndaj grupit Bajri janë të shumta. Disa dyshohen për vrasje, gjobëvënie, vrasje të mbetur në tentativë dhe trafik narkotikësh./tvklan.al