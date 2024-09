6 ushtarakë kanë mbetur të plagosur pasi kanë pësuar aksident në aksin rrugor Lezhë-Shkodër, në vendin e quajtur “Kryqëzimi i Dajçit”.

Policia njofton se automjeti i repartit ushtarak Vau i Dejës me drejtues qytetarin me iniciale B.N. është përplasur me autobotin me drejtues shoferin me iniciale N.P.

Përplasja mes 2 automjeteve ka sjellë plagosjen e 6 ushtarakëve, të cilët janë dërguar në spital ku po marrin ndihmën mjekësore. Ata paraqiten jashtë rrezikut për jetën.

“Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar shtetasit Gj. H., 33 vjeç, R. D., 57 vjeçe, E. Q., 23 vjeç, J. B., 28 vjeç, D. L., 29 vjeç dhe D. K., 27 vjeç, banues në Shkodër (ushtarakë), pasagjerë në automjetin që drejtonte shtetas B. N.”, njofton policia.

Automjeti i Repartit Ushtarak ishte nisur në drejtim të Mirditës, për të ndihmuar në shuarjen e zjarreve.

Grupi hetimor në vendngjarje po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit./tvklan.al