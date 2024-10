Këngëtari, i cili nisi konkurrimin në javën e parë të kategorisë BIG, ishte këngëtari Dylan. Ai u rikthye pas 5 vitesh në “Kënga Magjike” në Tv Klan. Kënga e tij “FRON”, flet për lëndimin nga një dashuri e përfunduar.

Rikujtojmë se artisti me vokalin e veçantë, gjithmonë i ka kënduar dashurisë, herë me romanticitet, e herë me rebelizëm. Ai është shumë i rezervuar sa i përket jetës private, por në intervistën ekskluzive me Ardit Gjebrean, Dylan na la të kuptojmë diçka sa i përket ndjesive të tij.

Në pentagramin me notat, të cilat fshehin pyetje, njëra ndër pyetjet për Dylan ishte:

“E kuqja tërbon demin, ty çfarë të tërbon?”

Këngëtari u step përballë pyetjes provokuese, por përgjigjjia e tij na la gojëhapur. Dylan u shpreh:

“Patjetër që tërbohem nga puthjet.”

Ende nuk dimë se me kë ka rënë në dashuri Dylan, por një gjë është pak, por e sigurt: Kënga e tij “Fron” duket që është interpretuar me shpirt.

