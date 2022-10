Gjuha Shqipe në RMV, Mickoski: Gati të bisedojmë për heqjen e kufizimit

17:00 22/10/2022

Jam i gatshëm për të biseduar për heqjen nga Kushtetuta të 20% për përdorimin e gjuhës shqipe, por vetëm nëse bisedojmë dhe për fshirjen e parimit të Badenterit por edhe për balancuesin, ka deklaruar lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, duke komentuar kërkesën e partive shqiptare që me ndryshimet kushtetuese gjuha shqipe të jetë e barabartë me atë maqedonase.

Mickoski ka deklaruar se politikanët shqiptarë në Maqedoni duhet të ndalen, të mos i nënçojmë dhe trajtojnë qytetarët shqiptarë si përqindje por si qytetarë të barabartë.

“Nëse mendoni për normën 20%, shumë herë kam thënë se jam I gatshëm të ulem për të biseduar me secilin. Por, kjo është ajo Marrëveshja për Maqedoninë, ku duhet të bisedojmë edhe për “Badenterin” dhe “Balancuesin” dhe në Maqedoni të kemi sistem korrekt ku njerëzit nuk do të përparojnë për shkak se janë pjesë të shifrave ose kuotave, por për shkak se vlejnë”.

Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, ka deklaruar se nuk do të mbështesin hapjen dhe intervenimet në Kushtetutë derisa BE-ja nuk jep garancia se vendi do të bëhet anëtare e unionit dhe nuk do të ketë veto tjetër nga Bullgaria.

“Kur dikush nga Evropa dhe Brukseli të vijë dhe të jep garanci të qarta para popullit maqedonas dhe para qytetarëve të Maqedonisë, atëherë mund të ulemi dhe të bisedojmë për gjithçka. Deri atëherë s`ka ndryshime të Preambulës dhe intervenime në Kushtetutë”.

Dje nga Aleanca për Shqiptarët deklaruan se do të përkrahin ndryshimet kushtetuese, që janë të domosdoshme për vazhdimin e negociatave me BE-në, por vetëm nëse pranohen kushtet që do t’i vendosë kjo parti.

Kryetari i ASH-së, Arben Taravari, tha se deri në fund të javës së ardhshme do të shpalosin pakon e kushteve të tyre dhe të njëjtat, fillimisht do t’ua prezantojnë faktorit ndërkombëtar në vend, e më pas edhe opinionit. Një ndër kushtet përmendet ndryshimi i definimit të gjuhës shqipe në Kushtetutë, që momentalisht definohet si “gjuha që flasin më së paku 20 % e qytetarëve”.

