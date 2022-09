Horoskopi 22 Shtator 2022

22/09/2022

Dashi

Rrethanat janë të favorshme për ju nëse po mendoni të investoni në pasuri të paluajtshme. Çdo lloj investimi duket i mirë për ju tani. Bëhuni gati për një bisedë të rëndësishme me një të ri sot. Edhe nëse nuk e kishit planifikuar, mund të dëshironi të vizitoni një mik apo të afërm më të vjetër sonte, nëse është e mundur.

Demi

Keni harruar të pini dy aspirina para se të bini në shtrat mbrëmë? Këtë mëngjes mund të ndiheni në një mjegull, por ajo do largohet rreth mesditës. Ju mund të habiteni nga disa lajme inkurajuese nga një mik apo i afërm në lidhje me një situatë të vështirë që tani po zgjidhet. Shijoni energjinë që ju jep ky lajm i mirë.

Binjakët

Nëse është e vërtetë fala ju korrni atë që mbillni, ju keni një korrje të madhe në muajt e ardhshëm. Puna juaj e palodhur dhe përqendrimi do të fillojnë të shpërblehen shumë me promovime dhe ngritje. Qëndroni në energjinë, pasionin dhe entuziazmin tuaj të madh. Dyert do të hapen për ju. Bëhuni gati të kaloni nëpër to.

Gaforrja

Jeni shumë të vlerësuar në profesionin tuaj për shkak të mprehtësisë suaj të fortë të biznesit dhe qasjes jo të pakuptimtë për zgjidhjen e problemeve. Sukseset e fundit mund t’ju përgatisin për hapin tjetër në progres. Jini të hapur ndaj mundësive që përfshijnë internetin, Mos harroni, nuk ka tavan xhami në internet. Dita e sotme mund të jetë e mbushur me lloj-lloj komunikimesh nga miqtë.

Luani

Mundësia mund të trokasë për ju sot nga një burim i pamundur, ndoshta nga të huajt. Përdorni intuitën tuaj për të ndjekur udhëzimet e mundshme. Pasuritë e paluajtshme, veçanërisht ato rezidenciale, duken veçanërisht premtuese për realizimin e përfitimit financiar për ju tani.

Virgjëresha

Prisni të merrni komunikime interesante sot. Ju mund të taoni një mik të humbur prej kohësh dhe do të zbuloni lajme të reja. Ndoshta do të dëgjoni diçka për suksesin në arritjen e një qëllimi që keni qenë duke u përpjekur për këto muajt e fundit. Prisni disa biseda interesante. Kalofshi bukur duke shkëmbyer ide për gjithçka, nga politika tek rritja e fëmijëve.

Peshorja

Ju jeni në një pozicion të shkëlqyeshëm për të korrur shpërblimet nga e gjithë puna juaj e vështirë. Në javët e ardhshme do të keni mundësi të realizoni përfitime të rëndësishme në karrierën dhe projektet tuaja personale. Jo vetëm që duhet të shihni përparime të rëndësishme në jetën tuaj të punës, por do të arrini edhe lumturi më të madhe personale. Keni një vrull të madh, kështu që vazhdoni kështu dhe do t’i realizoni qëllimet tuaja.

Akrepi

Me energjinë e tanishme qiellore, ju mund të shkoni në një udhëtim. Mund të jetë për biznes, kënaqësi ose të dyja. Ka të ngjarë që ky udhëtim të arrijë qëllime të caktuara. Ndoshta po synoni një promovim. Shanset janë që të keni sukses në ambiciet tuaja. Ose mund të jeni gati të niseni vetë dhe të filloni një biznes të ri. Është një kohë e shkëlqyer edhe për këtë.

Shigjetari

Mos u habitni nëse paratë vijnë nga një burim i pamundur. Kushtojini vëmendje çdo ëndrre që duket se përsëritet. Ato mund të mbajnë një mësim për të kuptuar rrugën tuaj të jetës. Ju mund të merrni një vizitë të papritur nga një mik i dashur me të cilin nuk keni dëgjuar prej vitesh. Në përgjithësi, kjo është një kohë e shkëlqyer.

Bricjapi

Kjo është një kohë e mirë për të krijuar marrëdhënie të reja. Jini mendjehapur nëse dikush që njihni ju afrohet me një propozim. Bëni detyrat e shtëpisë dhe shqyrtoni rreziqet e mundshme, por kjo është një periudhë e mirë për të ndjekur diçka të re. Suksesi dhe fati i mirë po vijnë. Mbani sytë dhe veshët hapur për mundësitë. Mund të dëgjoni disa lajme të rëndësishme në fushën e dashurisë.

Ujori

Ju po ndjeni fuqinë dhe forcën tuaj sot. Keni punuar shumë për të arritur një formë të mirë fizike. Në mënyrë të ngjashme, ju keni ushtruar një pjesë të madhe të energjisë në jetën tuaj të punës dhe kjo po ju jep rezultat. Me energjinë planetare të sotme, mund të prisni edhe intimitet më të madh në jetën tuaj personale. Shijojeni këtë kohë të veçantë.

Peshqit

Është koha e duhur për të ndjekur trajnimin për një aftësi të caktuar ose për të përfunduar një diplomë në një fushë me interes për ju. Aktualisht, suksesi i madh dhe fati i mirë tregohen kur ju pohoni energjinë tuaj të konsiderueshme dhe përqendroheni në temën. Nëse keni menduar të përmirësoni aftësitë tuaja të komunikimit, merrni parasysh një kurs shkrimi. Ndoshta dëshironi të organizoni një udhëtim të dëshiruar prej kohësh. /tvklan.al