Horoskopi 23 Maj 2022

08:16 23/05/2022

Dashi – Një Saturn i shkëlqyer është vendosur në një kënd të favorshëm nga Ujori, shenja e lidhur me marrëdhëniet ndërpersonale. Ai ju ndihmon të gjeni mënyra për të konsoliduar fatin dhe lidhjet me kontaktet tuaja të afërta dhe të largëta, veçanërisht nëse keni lindur nga 12 deri në 17 Prill.

Demi – Një ditë e re që mund t’ju duket me një ngarkesë disi të rëndë angazhimesh. Hëna e dobishme ju nxit të jeni intuitiv dhe gjithmonë të aftë për çdo detyrë, veçanërisht në sektorin e familjes. Tendenca juaj për të qenë të nxituar dhe të vendosur mund të funksionojë vërtet sot.

Binjakët – Edhe pse me Marsin dhe Neptunin në kundërshtim, jeni ende nën një qiell të kthjellët, gati të përqafoni me dashamirësi lëvizje të matura dhe elegante. Do t’ju duhet të rregulloni një situatë në familje, ku ndoshta do të gjendeni vetëm.

Gaforrja – Rreshtimi i planetëve sot ju fal një ditë harmonike dhe paqësore. Keni humor dhe gëzim dhe kjo po ndikon gjendjen shpirtërore. Forma fizike është e mahnitshme veçanërisht nëse festoni ditëlindjen tuaj në korrik. Një problem i vogël familjar është sjellë nga Jupiteri, por mund të kalohet me lehtësi.

Luani – Urani ju detyron të merrni drejtimin e kësaj dite i ndihmuar nga një besim i fuqishëm në mjetet tuaja, veçanërisht nëse keni lindur në Korrik. Dhe për t’ju treguar rrugën që duhet të ndiqni është Mërkuri në Binjak, në një kënd të favorshëm me shenjën tuaj, këshilltar i mençur që largon çdo mëdyshje.

Virgjëresha – Hapet plot gëzim kjo ditë e bukur pranvere me ndikime të dobishme të planetëve, veçanërisht nëse i përkisni dhjetëditëshit të parë të shenjës. Hëna në shenjën miqësore të Bricjapit ngre nivelin e inteligjencës, duke thelluar përmbajtjen, duke asimiluar të dhënat dhe duke vendosur rregull në mjedisin që ju rrethon.

Peshorja – Jeni në rrugën e duhur, plot vetëdije dhe rezultate të mira, falë një Saturni të shkëlqyer, me shenjën racionale të Ujorit, një vend shumë i përshtatshëm i Zodiakut, për të ndriçuar udhëtimin tuaj. Mërkuri edhe pse në prapavijë, po jep ndikime pozitive nga shenja e Binjakëve.

Akrepi – Parashikimi astrologjik i kësaj dite është në përgjithësi pozitiv. Urani është në Dem dhe duke nxjerrë në pah aspektin negativ, ju provokon në shumë nisma konkrete dhe gjithashtu i lidhur me menaxhimin e parave. Edhe Saturni armiqësor nga Ujori punon kryesisht për t’ju nxjerrë nga hija.

Shigjetari – Rreshtim pozitiv i planetëve që po përgatisin terrenin pjellor nga ku mund të kultivoni ambiciet tuaja. Saturni, në shenjën e mikut besnik të Ujorit, ushqen euforinë tuaj të zjarrtë për sipërmarrje të mëdha. Mund të provoni guximin, intuitën e shpejtë, aftësinë për të parashikuar lëvizjet e kundërshtarëve tuaj.

Bricjapi – Filloni ditën pa e marrë veten shumë seriozisht, duke arritur të gjeni anën qesharake, në të vërtetë komike të disa ngjarjeve që do t’ju shohin si spektatorë, veçanërisht në mjedisin tuaj të zakonshëm. Në krah janë Plutoni dhe Urani, të dy shumë pozitivë, që ju hapin sytë për ndryshime pozitive.

Ujori – Perspektiva mjaft e mirë e lëvizjeve planetare. Tek Binjakët gjejmë Merkurin i cili vazhdon t’ju dërgojë ndikimet e tij të mira të gjallërisë, dinamizmit, aftësisë për të menaxhuar më shumë gjëra në punë dhe në jetën tuaj të përditshme.

Peshqit – Sot qielli është pak i vranët për ju. Hëna në shenjën e Bricjapit mund të favorizojë disa plane që kishit vënë në jetë dhe t’ju bëjë të prisni me durim pak më gjatë. Do t’ju duhet të punoni shumë, ndihma e Jupiterit siguron çlirimin e energjive më të mira.