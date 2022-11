Kodet e votimit të artistëve të natës së dytë gjysmëfinale në “Kënga Magjike”

23:59 23/11/2022

Votimi për artistët në natën e dytë gjysmëfinale të “Kënga Magjike” ka nisur. Votimi mbyllet nesër në orën 09:00 gjatë programit “Aldo Morning Show”.

Kujtojmë që publiku mund të dërgojë mesazh në numrin 0684800800. Vota është e vlefshme vetëm nëse dërgohet 1 mesazh me kodin e artistit. Pra nuk duhet të ketë asnjë fjalë tjetër përveç kodit. SMS është pa kosto shtesë.

Dritat e skenës tashmë do të fiken, por artistët do të qëndrojnë aty së bashku me jurinë sepse për ta fillon procesi i parë i votimit.

Kodet e votimit për artistët e natës së dytë gjysmëfinale janë:

Jasmina Dervishi – 01

Niki Zaimi – 02

Martin Pano – 03

Arsi Bako – 04

Albin – 05

Velato – 06

Georgios – 07

Kris Kolo – 08

Jayoo – 09

Mariza Ikonomi – 10

Blerina Braka – 11

Klajdi Musabelliu – 12

Janex – 13

Sheila Haxhiraj – 14

Xhesika Polo – 15

Sara Bajraktari – 16

Erik Lloshi – 17

Alvan – 18

Andrea – 19

Marco Carta – 20

Michela Paluca – 21

Anxhela Peristeri – 22

Irma Libohova – 23

Orgesa Zaimi – 24

/tvklan.al