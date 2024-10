Java e tetë në Superiore, do të luhet e ndarë në tri ditë, me oraret që janë konfirmuar nga vetë Federata Shqiptare e Futbollit dhe të gjitha takimet do të luhen në orën 19:00.

Dinamo-Laçi ngre siparin e këtij raundi, me takimin që do të luhet të premten e 4 Tetorit, në stadiumin “Elbasan Arena”.

Të shtunën do të zhvillohen dy sfida të tjera, me Partizanin që pret Bylisin, ndërsa Egnatia sfidon Skënderbeun në transfertë, në supersfidën e javës së tetë.

E diela rezervon përballje të tjera interesante, siç është Teuta-Tirana, apo edhe Vllaznia-Elbasani.

NDESHJET E JAVËS SË TETË:

/tvklan.al