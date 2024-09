Kur udhëheqësi bjellorus Alexander Lukashenko përdori të gjithë forcën e qeverisë së tij për të shuar demonstratat masive në vitin 2020, Maria Kalesnikava u bë një simbol i këtyre protestave. E rrëmbyer nga oficerë të maskuar, aktivistja e opozitës u fut në një furgon, u dërgua në kufirin me Ukrainën dhe më pas u kërcënua me dëbim.

Ajo e grisi pasaportën e saj në copa të vogla për të penguar përpjekjet për dëbim. Më vonë, u dënua me 11 vite pas disa akuzave përfshirë ato për konspiracion për marrjen e pushtetit.

Katër vjet pas arrestimit të saj 42 vjeçarja po mbahet në një qeli të vogël burgu, thotë motra e saj Tatsiana Khomich, bazuar në informacionin që ajo ka mbledhur nga burime, duke përfshirë ish të burgosur.

Pesha e saj ka rënë në vetëm 45 kg pasi për shkak të sëmundjes së ulçerës nuk mund të konsumojë shumicën e ushqimeve të burgut. “Unë besoj se ky është një moment kritik sepse askush nuk mund të mbijetojë për një kohë të gjatë në kushte të tilla,” thotë motra e lideres së opozitës për agjencinë e lajmeve “Reuters” në një intervistë nga jashtë Bjellorusisë.

Ajo u lejua për herë të fundit t’i shkruante familjes së saj në shkurt të vitit të kaluar.

E pyetur nëse Kalesnikava do të ishte e gatshme të kërkonte falje nga Lukashenko, siç është dashur të bënin të burgosurit e liruar deri më tani, ajo u përgjigj se nuk ishte e sigurt: “Unë shpresoj që nëse asaj do t’i jepet një mundësi e tillë, ajo do ta përdorë atë .”

Motra e liderit të opozitës thotë se ajo nuk sheh ndonjë fund të regjimit të Lukashenkos, por Perëndimi sipas saj duhet t’i bëjë presion presidentit bjellorus që të lirojë të burgosurit politikë.

