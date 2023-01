Foto ilustruese

Ndryshon sërish çmimi i karburanteve

12:56 26/01/2023

Bordi i Transparencës ka ndryshuar sërish çmimet e karburanteve. Në mbledhjen e ditës së sotme, bordi ka vendosur që çmimi i naftës të shitet me 206 lekë/litri, nga 210 lekë që u vendos një ditë më parë.

Benzina do të shitet me 191 lekë/litri, nga 192 lekë që ishte. Çmimi i gazit të lëngshëm për automjetet do të jetë 69 lekë/litri, ndërsa çmimi i gazoilit për peshkim është vendosur 113 lekë/litër.

Çmimet e caktuara nga Bordi do të hynë në fuqi në datë 26 Janar, ora 18:00 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes./tvklan.al