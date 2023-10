Presidenti i Francës, Macron vizitë zyrtare në Shqipëri ditën e nesërme, zbardhet axhenda

Shpërndaje







15:08 16/10/2023

Presidenti i Francës, Emanuel Macron do të zhvillojë ditën e nesërme vizitë zyrtare në Shqipëri, gjatë së cilës do të takohet kokë më kokë me homologun e tij shqiptar, Bajram Begaj.

Më poshtë, gjeni axhendën e takimit zyrtar të Presidentit Macron në Shqipëri:



8:25 -Mbërritja e Presidentit të Republikës Franceze në Institucionin e Presidentit të Republikës.

Presidenti i Republikës franceze do të pritet nga Presidenti i Republikës, Bajram Begaj.

-Interpretohet himni kombëtar francez;

-Interpretohet himni kombëtar shqiptar;

-Kryhet kalimi para truprojës së nderit;

-Dy krerët e shteteve prezantojnë ekipet e tyre respektive.

Presidenti i Republikës së Francës ftohet të nënshkruajë në librin e të ftuarve.

Në hollin ”Nënë Tereza” do të bëhet fotoja zyrtare.

08:35 – 09:05 – Takim kokë më kokë mes dy presidentëve.

/tvklan.al