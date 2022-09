Putini detyrohet të rrisë çmimin e vodkës në Rusi

10:11 29/09/2022

Rusia është detyruar të rrisë çmimin e vodkës për shkak të ndikimit të sanksioneve perëndimore pas pushtimit të Ukrainës nga Vladimir Putin.

Llojet e tjera të alkoolit do të kenë gjithashtu rritje të çmimeve sipas planeve të Ministrisë së Financave, të cilat janë vendosur të zbatohen nga Janari 2023, raporton agjencia shtetërore e lajmeve RIA Novosti.

Sipas RIA Novosti, Ministria e Financave fajëson rritjen e kostove të punës dhe prodhimit, çmimin në rritje të alkoolit etilik si dhe sanksionet e vendosura në fillim të këtij viti.

Firmat ruse të pijeve alkoolike kanë luftuar për të marrë në dorë disa “pajisje, aksesorë dhe materiale” për shkak të masave ekonomike.

Sipas një drafti të planeve të reja, çmimi minimal i alkoolit të fortë (si vodka) do të rritet nga 261 R (4,16 £) në 281 R (4,48 £) për shishe 0,5 litra.

Brandy thuhet se do të rritet nga një çmim minimal prej 349R (5,56 £) në 375R (5,97 £) për shishe 0,5 litra. Konjaku në mënyrë specifike do të rritet nga 480R (7,65 £) në 517R (8,24 £) për shishe me të njëjtën madhësi.

Në korrik, vetë Putini pranoi se sanksionet po shkaktonin probleme “kolosale”.

“Kjo është një sfidë e madhe për vendin tonë. Duke kuptuar vështirësitë me të cilat po përballemi, do të kërkojmë zgjidhje të reja në mënyrë energjike dhe kompetente”, është shprehur ai.

Sanksionet kanë përfshirë ndërprerjen e disa bankave kryesore ruse nga sistemi i pagesave SWIFT dhe ngrirjen e aseteve të Bankës Qendrore Ruse.

CNN raportoi se rreth 1 trilion Dollarë (0.93 trilion £) asete ruse u ngrinë vetëm një javë pasi Putin dërgoi për herë të parë tanke mbi kufi në Shkurt. /tvklan.al