Rikthehen kampionatet në Europë

23:11 05/08/2022

Spektakël në ndeshjet e para në Gjermani, Angli e Francë

Në Europë janë rikthyer sot kampionatet e futbollit. Në Gjermani, Bajerni e nisi sezonin e ri të Bundesligës me një fitore të thellë.

Kampionët triumfuan me rezultatin 6 – 1 takimin në fushën e Eintrahtit të Frankfurtit. Shënues në këtë ndeshje ishte edhe afrimi i merkatos së verës Sadio Mane.

Sukses edhe për Arsenalin në startin e Premier Ligës. Topçinjtë e Londrës fituan më rezultatin 2 – 0 takimin me Kristal Palas. Me fitore e nisi edhe Lioni në Francë që fitoi 2-1 me Ajacio.

