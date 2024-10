#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Të ftuar: Blerina Kllokoqi Rugova, Enita Mema, Elda Vela. Në lidhje direkte: Daniel Nikolli

Rudina – Nuse në familjen e presidentit Ibrahim Rugova/ Blerina flet për jetën private

Do të jemi me një nga stilistet më të njohura në Shqipëri dhe Kosovë, Blerina Kllokoqi Rugova. E njohur për kreativitetin e saj të dhe elegancën e veçantë, Blerina ka krijuar një brand që tashmë është sinonim i stilit dhe klasit. Në këtë pjesë të parë, do të kemi mundësinë të njohim më mirë Blerinën si personazh, rrugëtimin e saj në industrinë e modës dhe ndikimin që ka pasur në skenën e modës shqiptare. Gjithashtu, do të diskutojmë për trendet e fundit të cilat ajo i ka pasqyruar në koleksionin e saj të ri.

Rudina – Vjeshtë ‘24/ Stilistja Blerina Kllokoqi Rugova prezanton koleksionin e ri