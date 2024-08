Presidenti francez nis vizitën zyrtare në Serbi. Ai u prit në aeroportin e Beogradit dhe më pas në “Pallatin Serbia”.

Serbia nënshkroi me Francën marrëveshje për blerjen e 12 avionëve ushtarakë francez “Rafale”, në nisje të vizitës dy ditore të Presidentit francez Emmanuel Macron në Beograd.

Marrëveshja me vlerë prej 3 miliardë eurosh sipas zyrtarëve francez është pjesë e strategjisë për ta afruar Serbinë me Bashkimin Evropian.

Presidenti Vuçiç në rrjetet sociale e ka cilësuar këtë vizitë me rëndësi politike dhe ekonomike për Serbinë.

“Rëndësia e vizitës suaj për ne është e pamatshme në kuptimin politik dhe ekonomik. Hapat e rinj janë përpara nesh, me të cilët do të zgjerojmë partneritetin dhe do të forcojmë marrëdhëniet tradicionalisht të mira mes dy vendeve dhe dy popujve tanë. Investimet e reja franceze dhe mbështetja e Parisit në rrugën tonë drejt zonës së vetme ekonomike evropiane janë të një rëndësie të madhe,” ka thënë Vuçiç.

Presidenti francez Macron para vizitës në Beograd ka përcjellë një mesazh mbështetës jo vetëm për integrimin evropian të Serbisë, por edhe shteteve të tjera të rajonit tonë. Ai pranon faktin se vonesat në këtë proces kanë sjellë shqetësime dhe lodhje mes ballkanasve veçanërisht në lidhje me ritmin e negociatave të anëtarësimit.

Macron bëri thirrje që problemet e historisë së të shkuarës të mos bëhen pengesë për të ardhmen e bashkëpunimit mes këtyre shteteve.

Macron ndalet edhe tek rruga drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës duke kërkuar krijimin sa më shpejt të një komuniteti të komunave me shumicë serbe në veri. Parisi zyrtar ka shtuar dozën e kritikave ndaj qasjes së Albin Kurtit në dialogun me Serbinë, duke dënuar “veprimet e tij të njëanshme që për Macron vënë në rrezik marrëveshjen për normalizimin e plotë të marrëdhënieve.

Klan News